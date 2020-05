Elke inwoner krijgt een bon van 10 euro, zowel een pasgeboren baby als een eeuweling DDH

16 mei 2020

12u41 0 Aarschot Elke Aarschottenaar krijgt van de stad een waardebon van 10 euro om lokaal te besteden. De stad hoopt de lokale handel zo een boost te geven.

Bedoeling is om de bon tegen juni te verdelen. Vanaf 15 juni kan je hem dan gebruiken ende bon is zes maanden geldig. “We gaan door een moeilijke periode. Als we elkaar helpen, komen we hier samen door. Als stadsbestuur willen we er zijn voor onze inwoners en onze ondernemer. We willen hen een bemoedigend ruggensteuntje bieden. Daarom hebben we beslist om aan élke Aarschottenaar, of het nu een pasgeboren baby is of een eeuweling, een waardebon van 10 euro te schenken”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten het initiatief uit.

Schepen van Economie Bert Van der Auwera hoopt dat de lokale economie hierdoor ook een boost krijgt. “Vele handelaars en horeca-uitbaters hebben hele moeilijke weken achter de rug en ook de komende tijd zullen ze het nog moeilijk hebben om de opgelopen schade wat goed te maken. We roepen onze inwoners dan ook op om hun waardebon te besteden in de zaken die hun steun het meest kunnen gebruiken”.

Handels- en horecazaken die aan het initiatief mee willen doen kunnen zich registreren door een mail te sturen naar lokale-economie@aarschot.be Er is ook een affiche gemaakt die deelnemende zaken voor het venster kunnen hangen.