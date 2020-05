Eindelijk hoop op sociale woning voor Joël: “Hoog tijd, want er staat al een bord dat de afbraak van deze woning aankondigt” Dirk Desmet

12 mei 2020

17u56 0 Aarschot Joël Van Loo, vader van vijf kinderen, is al maanden op zoek naar een andere sociale woning omdat de eigenaar van zijn huidige woning niet langer wil verhuren en Joël er via de vrederechter uitzette. Joël krijgt nu wellicht nog voor de zomer een andere woning. De huisvestingsmaatschappij neemt daarover de komende dagen een beslissing maar er is goede hoop dat er een woning beschikbaar komt. “Geen seconde te vroeg want er staat sinds maandag een bord voor mijn huis waarop de afbraak wordt aangekondigd”, reageert Joël opgelucht.

Sinds 2014 woont Joël in een huis van de sociale huisvestingsmaatschappij. De eigenaar van de woning spande een zaak in bij het vredegerecht omdat hij niet langer wilde verhuren, maar Joël wilde van geen wijken weten. De vrederechter besliste op 21 februari dat Joël eruit moest maar hij zou het vonnis pas bekrachtigen een maand later en dan nog zou de man enkele weken extra respijt krijgen omdat een gerechtsdeurwaarder het vonnis dan nog moest betekenen aan huis. De coronacrisis zorgde ervoor dat hij nog langer in de woning kon blijven, maar sinds maandag vreesde Joël nu wel heel snel uit het huis te worden gezet. “Tot vandaag heb ik geen gerechtsdeurwaarder gezien maar sinds maandag staat er wel een bord voor de woning waarop de afbraak wordt aangekondigd. Toen ik naar de betrokken dienst belde, schrok die man heel hard want hij dacht dat het huis onbewoond was. Mocht het niet zo erg zijn ik zou erom kunnen lachen. Ik heb ook enkele mails verstuurd, onder andere naar de burgemeester, maar daarop kreeg ik nog geen antwoord, alleen een reactie van een medewerker die mij vertelde het dossier te zullen opvolgen”.

Hopelijk een oplossing in juli

Burgemeester Gwendolyn Rutten kent het dossier van Joël wel degelijk en volgt het ook op. “Er is een oplossing in de maak en normaal zou hij en zijn gezin een andere woning hebben tegen de maand juli. Tot dan is er ook geen probleem dat hij in het huidige huis blijft wonen want de eigenaar kan ten vroegste verkavelen in het najaar. Ik vermoed dat die menselijk genoeg is om dat te begrijpen. Dat onze medewerker op het stadhuis niet wist dat er nog iemand in het huis woont is niet helemaal onbegrijpelijk want niet iedereen kent de dossiers van binnen en van buiten. Dit dossier is ook al lang aan de gang. Ik ben in elk geval blij dat er nu een oplossing in zicht is”, reageert Rutten.

Hopelijk komt het nu snel in orde en kunnen we ons leven weer opbouwen. Ik zal het pas echt kunnen geloven als het zo ver is Huurder Joël

Joël van zijn kant is ook heel blij met het nieuws maar helemaal gerust is hij er nog niet in. “Ik ben hier heel blij mee want ik geef toe dat ik langzaamaan alle hoop verloren had. Ik kreeg maar geen ander huis aangeboden en via makelaars iets zoeken kan ik al helemaal niet want dat is veel te duur voor mij. Mijn ex-vrouw had ook al gezegd dat de kinderen dan maar bij haar moesten blijven indien ik geen dak boven het hoofd meer had. Begrijpelijk hoor, maar dat komt toch hard binnen. Hopelijk komt het nu snel in orde en kunnen we ons leven weer opbouwen. Ik zal het pas echt kunnen geloven als het zo ver is”, besluit Joël.