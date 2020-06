Eindelijk geluk voor Kathleen na geslachtsoperatie : “Nu pas voel ik me helemaal compleet”

Aarschot

Kathleen Laermans (42) uit Aarschot, droeg als Kurt Laermans bijna 30 jaar in het diepste geheim zijn leed. Als 12-jarige besefte hij dat hij in het verkeerde lichaam zat. Zowel voor familie als in zijn vorige relatie zweeg hij als de dood. Pas bij devan Bo Van Spilbeeck biechtte, intussen Kathleen, haar wenst om voor transitie te kiezen op aan haar partner Manuella. Deze week onderging Kathleen eindelijk haar geslachtsoperatie en valt een grote last van haar schouders. “Eindelijk kan ik volledig als vrouw door het leven gaan” haalt Kathleen opgelucht adem.