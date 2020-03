Eerstejaars Sancta Maria pimpen eigen leeshoek Geert Mertens

07 maart 2020

19u12 0 Aarschot Om het lezen te bevorderen, pimpten de eerstejaars van het Instituut Sancta Maria in Aarschot een leeshoek.

“Vier weken lang mochten de leerlingen werken aan het project ‘Pimp je leeshoek”’, licht adjunct-directeur Stijn Verbinnen toe. “Als slotmoment stelden ze trots hun leeshoek voor aan medeleerlingen, leerkrachten en directie.”

“De eerstejaars kwamen op de proppen met tientallen boeken, tekeningen, knutselwerkjes, attributen, muziek- en beeldfragmenten en zelfs verkleedkleren. En of hun leeshoek gepimpt was. Op die manier maken we een positief verhaal van lezen.”