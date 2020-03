Eerstejaars pimpen een eigen leeshoek Geert Mertens

07 maart 2020

19u12 0 Aarschot Om het lezen te bevorderen, pimpten de eerstejaars van het Instituut Sancta Maria in Aarschot een leeshoek.

“Vier weken lang mochten de leerlingen werken aan het project: pimp je leeshoek”, licht adjunct-directeur Stijn Verbinnen toe. “Als slotmoment stelden ze trots hun leeshoek voor aan medeleerlingen, leerkrachten en directie.”

“De eerstejaars kwamen op de proppen met tientallen boeken, tekeningen knutselwerkjes, attributen, muziek- en beeldfragmenten en zelfs verkleedkleren. En of hun leeshoek gepimpt was. Op die manier maken we een positief verhaal van lezen.”