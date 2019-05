Eerste centrummanager Jennifer Op de Locht van start: “Aarschot kan een mooie shop&go-stad worden” Tom Van de Weyer

27 mei 2019

20u35 0 Aarschot Jennifer Op de Locht (29) is door de stad Aarschot aangesteld als de eerste centrummanager. Ze wordt het aanspreekpunt van de handelaars in het winkelgebied tussen het Schaluin en de Bonewijk. “Aarschot heeft alles in huis om een mooie shop&go-stad te worden.”

In Diest hebben ze Joachim Vancluysen, maar Aarschot schakelt nu ook een centrummanager in. “Centrummanagement is bijna onmisbaar geworden voor gemeenten die niet landelijk zijn, maar zich ook geen Leuven kunnen wanen.” Op de Locht komt uit Dilsen-Stokkem en werkt voor het studiebureau City D. Dat had in opdracht van het vorige stadsbestuur een strategisch commercieel plan uitgewerkt om van Aarschot weer een parelende winkelstad te maken.

Met die opdracht gaat Op de Locht nu aan de slag. “De voorbije weken ben ik rond geweest en heb kennis gemaakt met veertig handelaars. Er klonk veel enthousiasme om samen te werken. Ik word het aanspreekpunt tussen de verschillende handelaars, het stadsbestuur, de Middenstandsraad en de vereniging Aarschot Parelt. Het doel is dat we de neuzen in dezelfde richting krijgen.”

Geborgenheid

Op de Locht ziet veel mogelijkheden. “Aarschot heeft historische gebouwen en een bijzonder marktplein met vier hoge wanden. Dat schept een unieke geborgenheid. Er is een mooi divers aanbod aan winkels. Aarschot is dicht bij Leuven en goed bereikbaar. Het heeft alle potentieel om een shop&go-stad te worden.”

“Eerder was ik drie jaar centrummanager in Beringen en één jaar in Lanaken. Op dit ogenblik doe ik dit werk ook voor de gemeenten Genk en Oudenaarde. Ik kopieer niet de recepten die ik toepas op andere steden. Initiatieven die elders een succes waren zullen niet aanslaan in Aarschot. We moeten samen uitzoeken wat het DNA van Aarschot is en het kneden.”

Op één lijn

“Voorlopig ben ik aangesteld tot eind dit jaar. Acht uur per week ben ik beschikbaar. Handelaars kunnen mij altijd bellen of mailen met wat voor vragen dan ook, bijvoorbeeld over parkeren, subsidies, mobiliteit. Ik koppel die vragen terug met de betrokken stadsdiensten. De bedoeling is dat we de verschillende belanghebbenden op één lijn krijgen bij de organisatie van evenementen. Misschien lukt dat al na een halfjaar wel, maar evengoed kan ik nog een hele tijd blijven. het werk van een centrummanager is nooit helemaal rond.”

“We willen vooral de Aarschottenaren zelf weer naar het winkelcentrum lokken en hen fier maken op hun stad. Velen weten niet eens welke zaken hier allemaal te vinden zijn.”