Een parkeerkaart verleng je of vraag je beter online aan in Aarschot DDH

31 mei 2020

18u00 0 Aarschot De stad Aarschot vraagt aan haar inwoners om hun parkeerkaart electronisch te vernieuwen of aan te vragen in deze coronatijden.

Maandag hervat parkeerbeheerder Streeteo de controles op het betalend parkeren en het reglementair parkeren in de blauwe zones. Je parkeerkaart verlengen of aanvragen doe je best via het aanvraagformulier op de website van parkeerbeheerder Streeteo of door een mail te sturen naar parkeren.aarschot.be@streeteo.com. “We raden iedereen aan om zijn parkeerkaart via elektronische weg te vernieuwen of aan te vragen. Dat is sneller, makkelijker en ook veiliger in deze coronatijden”, zegt schepen van mobiliteit Annick Geyskens. Je hebt in elk geval een afdruk van je identiteitskaart nodig via een ID-lezer en het kentekenbewijs (deel 1) van je voertuig. Wanneer je al een parkeerkaart hebt, volstaat een scan ervan. Indien je wagen een lease- of bedrijfswagen is of op naam van iemand anders staat, heb je ook een attest nodig waaruit blijkt dat jij de vaste bestuurder bent. “Inwoners kunnen ook een afspraak inplannen voor een bezoek aan de parkeerwinkel in het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200 Aarschot). Dit kan telefonisch op het nummer 016/66.00.79. Door de coronamaatregelen kan je uitsluitend met je bankkaart betalen. De eerstvolgende openingstijden van de parkeerwinkel zijn woensdag 3 juni van 9 tot 13 uur en maandag 8 juni van 16 tot 19.30 uur, telkens op afspraak”, besluit de schepen. Een parkeerkaart kost 40 euro en meer informatie krijg je op de website van de parkeerbeheerder of die van de stad.

