Een Aarschotse zomer vol mondmaskers: “Veiligheid primeert, maar daarom wordt het zeker niet minder plezant” DDH

24 juli 2020

21u55 8 Aarschot Nu de coronamaatregelen bij velen voor alternatieve vakantieplannen zorgen en nogal wat mensen opteren voor een staycation organiseert de stad de ‘Zomer van Aarschot’, dat wil zeggen een aangepaste programmatie van de evenementen en vooral ook overal mondmaskers.

De stad kiest voor een zomer vol originele concepten die ook nog eens coronaproof moeten zijn. “We zetten extra in op de veiligheid door ontsmettingsgels, looprichtingen en ticketregistraties te voorzien. Vrijdagochtend hebben we in het college beslist om mondneusmaskers te verplichten bij alle evenementen, socio-culturele activiteiten en sportwedstrijden. Deze verplichting geldt voor iedereen die ouder is dan 12 jaar”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld)

Het moet dan wel met een masker maar de stad voorziet best wel wat activiteiten om de zomer in Aarschot leuk te maken. Op 1 en 2 augustus kan je bijvoorbeeld naar een drive-in movie op de parking in de Demervallei, waar je de keuze krijgt uit The Lion King, Grease, Toy Story en The Fast and the Furious. Voor volwassenen lijkt ons Grease wel een aanrader want die baadt volledig in de drive-in sfeer maar als je ervan wil genieten moet je wel op voorhand reserveren via de website. En het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer je jouw voertuig verlaat. De auto parkeren voor het scherm kost vijf euro en op de achterbank zie je het scherm meestal niet volledig. Anderzijds kan je voor 2,50 euro plaatsnemen op een stoeltje. Drank en snoepgoed kan je ter plaatse kopen zodat je niet zelf popcorn hoeft mee te nemen.

Er is meer

En dat is niet alles want op 1 en 2 augustus organiseert Aarschot de ‘Midzomer Koopjesdagen’. “Dat wil zeggen gezellig, coronaproof, shoppen, eten en drinken bij je lokale handelaar terwijl er muziek door de straten klinkt. De straten worden aangekleed en de kleintjes kunnen zich uitleven op springkastelen. Om ervoor te zorgen dat alles veilig kan verlopen, is het tijdens de koopjesdagen verplicht om een mondneusmasker te dragen vanaf de Theo De Beckerstraat, richting Grote Markt over de Martelarenstraat richting Bonewijk, tot aan het Orleanshof. Deze verplichting geldt voortaan ook tijdens de wekelijkse markt”, zegt schepen Bert Van der Auwera (Open Vld)

Een mondmasker is ook verplicht tijdens een bezoek aan de kindertheaterboerderij. “Samen met cavia’s, konijnen, kippen en andere dieren beleef je beestige momenten. De kinderboerderij van de Tinteltuin trekt rond langs vijf locaties. De Tinteltuin is al even bezig, maar op 26 juli is Gelrode nog aan de beurt en op 8 augustus komen de dieren naar Aarschot. Je geniet er van een afwisselend programma van twee uur. Er zijn springkastelen en er is een mooie theatervoorstelling van de zogenaamde ‘Vriendelijke Draak’. Ook voor de kindertheaterboerderij moet je je inschrijven via de site “, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) uit.

In het weekend van van 31 juli tot en met 4 augustus vindt de dorpskermis in Gelrode plaats en ook hier moet je een mondmasker aan vanaf de leeftijd van 12. “ In augustus tenslotte zullen beiaardiers Auke De Boer (9 augustus) en Jo Haazen (15 augustus) de Vredesbeiaard van Aarschot bespelen. Op 9 augustus kunnen luisteraars vanaf 19 uur plaatsnemen op het Kerkplein en ook genieten van videobeelden van de beiaardier in actie op een groot scherm”, besluit de burgemeester. Het volledige programma ontdek je op de site.