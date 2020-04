Eddy verliet vorige week de intensieve zorgen

en mag nu al naar huis DDH

23 april 2020

12u59 0 Aarschot Eddy (67) uit Langdorp, de patiënt die vorige week de intensieve afdeling van het AZ Diest verliet, mocht woensdagavond al naar huis.

Amper een week nadat Eddy de intensieve afdeling verliet, gaat hij dus al naar huis. Eddy was de eerste coronapatiënt die in het AZ Diest in een kunstmatige coma werd gebracht en aan de beademingsmachine moest. Na twee weken mocht hij, onder luid applaus van de zorgverleners, naar de gewone covidafdeling.

Zijn revalidatie verliep vlot, waardoor hij woensdagavond al naar huis mocht. Volgens de zorgverleners kan Eddy intussen weer lachen en herinnert hij zich de persaandacht van vorige week levendig. Met de boodschap ‘Ze hebben mij hier goed verzorgd’ werd hij woensdagavond de ziekenwagen ingereden. Eddy verbleef vier weken in het ziekenhuis.