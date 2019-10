Duurzaamheidsdag in Sint-Jozefscollege Geert Mertens

25 oktober 2019

20u15 1

Het Sint-Jozefscollege organiseerde voor de achtste keer een duurzaamheidsdag. Op deze dag wil de school de duurzaamheidsgedachte, die een belangrijke plaats inneemt in het opvoedingsproject, in de verf zetten. De leerlingen van het derde tot het zesde jaar middelbaar kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld waarin verschillende aspecten van duurzaam leven aan bod kwamen.

“Leerlingen van het derde jaar bezochten in klasverband een plaatselijke (bio)boerderij met als thema : ‘Eet lokaal, eet duurzaam, eet gezond!’”, luidt het. “Leerlingen van het vierde en vijfde jaar kregen op school een workshop aangeboden. In het vierde jaar was het thema “Da’s proper”. Met een quiz en een debat werd de problematiek van afval geschetst en werden concrete oplossingen aangereikt.”

“De vijfdejaars werden geconfronteerd met de zeldzaamheid van grondstoffen die gebruikt worden in dagdagelijkse elektronische toestellen zoals een smartphone en computer. Er is een dringende nood aan duurzamer en eerlijker gebruik van deze grondstoffen. Leerlingen van het zesde jaar woonden een lezing bij van bioloog Dirk Draulans. Hij bracht een ontnuchterend verhaal over iets waar we niet aan ontsnappen, de overgang naar een duurzame maatschappij.”