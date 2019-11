Duo blijft in de cel voor dodelijke steekpartij op dertiger Kim Aerts

07 november 2019

De raadkamer in Leuven heeft de aanhouding verlengd van de twee verdachten van de dodelijke steekpartij in de Diestsestraat in Aarschot. Björn D.C. (28) uit Aarschot blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van moord op Andy Vandereyt (30) op 2 december vorig jaar. De hechtenis van zijn vriendin Kristel A. (25) uit Glabbeek werd eveneens met twee maanden verlengd. Het 30-jarige slachtoffer werd op straat met messteken om het leven gebracht. Vandereyt was vanuit zijn woonplaats Glabbeek naar Aarschot gekomen om een ruzie met zijn ex-vriendin te beslechten. Toen de gewezen partners elkaar op straat ontmoetten, ontstond een gevecht. Kristel A. was vergezeld van haar vriend Bjorn D.C. Zowel de man als de vrouw zouden het slachtoffer diverse messteken hebben toegebracht. Vandereyt overleefde de aanval niet. Hij bezweek later in het ziekenhuis. Over twee maanden verschijnen de twee opnieuw voor de raadkamer in Leuven.