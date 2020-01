Drugskoppel riskeert tien maanden cel Kim Aerts

20 januari 2020

17u45 0 Aarschot Een koppel uit Aarschot riskeert tien maanden cel voor heling, poging tot informaticafraude en drugsbezit.

Tijdens een politie-interventie bij het koppel ontdekten agenten dat Sandra H. (33) in het bezit was van een kredietkaart van een onbekend persoon. De kaart was blijven steken in een toestel in een bankautomaat. H. probeerde er op 20 juni 2017 in Grobbendonk geld mee af te halen in het bijzijn van haar vriend Jonas V. (36). Omdat ze de code niet kon achterhalen, mislukte de poging. Op 21 februari 2018 werd het koppel betrapt met vijf gram cannabis in een loods die bekendstaat om haar druggebruikers. Ze stelden zich toen weerspannig op naar de agenten. Eerder werden ze al eens betrapt in het bezit van cocaïne en heroïne. De twee staan gekend als notoire druggebruikers. Het koppel moet zich in mei ook verantwoorden voor een geval van agressie in het station van Aarschot. V. duwde er toen een jongen op de sporen waar het tot een gevecht kwam. Voor deze feiten riskeren ze in totaal tien maanden cel en een boete van 8.000 euro, eventueel met probatie-uitstel. De verdediging van V. kon zich enkel vinden in een straf voor het drugsbezit. Voor de informaticafraude met de kredietkaart vroeg zijn advocaat de vrijspraak. H. stuurde haar kat naar de rechtbank. Vonnis 17 februari.