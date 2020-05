Droogte begint tol te eisen: bosbrandje in Langdorp onder controle Kristien Bollen

29 mei 2020

11u55 0 Aarschot De droogte eist zijn tol. In Aarschot moest de brandweer vanmorgen alle middelen inzetten om een bosbrand op moeilijk bereikbaar terrein te bestrijd. Intussen is alles onder controle. Er hoefden geen woningen ontruimd te worden. De brandweer houdt de situatie wel in de gaten voor een eventuel heropflakkering.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Rond 4.30 uur sloeg een buurtbewoner alarm. Brandweerlui van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant post Aarschot rukten meteen met heel veel manschappen en materiaal uit. “Er is pas code oranje van kracht voor de natuurgebieden in Vlaam-Brabant. Het is zeer droog en de komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matig tot sterke wind voorspeld. Die combinatie vormt een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar. Als er dan toch een vegetatie of bosbrand uitbreek, zetten we meteen alle beschikbare middelen in” klinkt het bij de brandweer.

Langs drie zijden bestrijden

De locatie was zeer moeilijk te bereiken. “Het ging om een brand van een ruim gebied in de buurt van de Opperstraat, tussen de Testselsesteenweg en de overweg. Via drie zijden hebben we de brand bestreden. We kregen hulp van de collega’s uit Diest en Overijse die ook hun speciale bosbrandweerwagens stuurden. Het was geen eenvoudige klus maar we hebben niemand moeten evacueren en woningen in de buurt konden we vrijwaren.” De brandweer kreeg ook de hulp van een politiehelicopter om de locatie en situatie van de brand mee op te volgen.

Rookhinder

Omwonenden liepen dus geen gevaar. Wel was er in de ruime buurt rookhinder. “Er stond zowat geen wind op dat ogenblik wat er voor zorgde dat de rook (laag) bleef hangen. Zelfs tot in het centrum van Aarschot was er op een bepaald ogenblik de rookgeur waar te nemen” zegt de Aarschotse brandweer.

Gevaar nog niet geweken

Brandweerlui waren tot deze voormiddag bezig met het blussen en vooral het vele nablussen van de vegetatiebrand. Toch is het gevaar nog niet geweken. Een opflakkering van het vuur behoort tot de reële risico’s. Zowel de politiehelicopter als brandweer blijft de situatie op de voet opvolgen.