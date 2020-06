Dronken man zorgt voor onveilige verkeerssituatie Kristien Bollen

16 juni 2020

Politie kreeg maandag rond 11.30 uur melding dat een voetganger over de Herseltsesteenweg zwalpte. De man werd aangetroffen in het midden van een kruispunt waar hij op de grond lag: hij had duidelijk wat te veel alcohol op. Hij kreeg ter plaatse de nodige verzorging van ambulanciers en na een medische check-up namen de agenten de 36-jarige man uit Aarschot mee naar het bureau waar hij ter ontnuchtering werd opgesloten in de cel.