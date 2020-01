Dronken man uit gevaar voor zichzelf nachtje in cel Kristien Bollen

30 januari 2020

11u17

Op het Schaluin in Aarschot kreeg de politie woensdagnacht rond 2 uur melding over een dronken man. De 38-jarige man uit Leuven bleek zo dronken dat hij een gevaar voor zichzelf vormde. De politie nam de man mee naar het bureau waar hij in de cel kon ontnuchteren.