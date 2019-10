Dronken man maakt het wat bont en mag ontnuchteren in cel Kristien Bollen

01 oktober 2019

18u48 0

In de Theo Debeckerstraat in Aarschot maakte maandagavond rond 22 uur een dronken man het wat bont. De 49-jarige man uit Aarschot zorgde voor overlast, politie die hem in de buurt kon aantreffen nam de man mee naar het bureau. Na medisch onderzoek werd hij ter ontnuchtering opgesloten.