Dronken jongeman in cel ter ontnuchtering Kristien Bollen

03 juni 2019

19u13 0

Politie Aarschot moest zondagnacht rond iets na 2 uur tussenkomen in een café aan het Schaluin in Aarschot. De 24-jarige man uit Aarschot bleek duidelijk onder invloed van alcohol en maakte amok. Hij gedroeg zich ook agressief. De agenten hielden de man bestuurlijk aan en stopten hem ter ontnuchtering in de cel. Er werd ook het nodige pv opgesteld.