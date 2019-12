Dronken bestuurder rijdt toonzaal vol nieuwe wagens binnen en vlucht Kristien Bollen

24 december 2019

17u41 0 Aarschot Politiediensten werden maandagavond rond 23.10 uur opgeschrikt door een inbraakalarm in de Peugot garage in Aarschot. Er waren echter geen inbrekers aan het werk maar op de Gaston Geenslaan had een 42-jarige bestuurder uit Rotselaar met zijn wagen een kruispunt op het industriepark Nieuwland genadert. Hij kon links- of rechtsaf, maar reed rechtdoor en belandde in de toonzaal van de Peugotgarage.

De Volkswagen Golf parkeerde zich letterlijk achterstevoren in de toonzaal. Politie trof bij hun aankomst een grote ravage aan. Van de bestuurder was geen spoor meer te bekennen. Hij werd later op de avond aangetroffen op de Leuvensesteenweg ter hoogte van restaurant Vital, bijna twee kilometer verderop. De man bleek gewond en werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man bleek gedronken te hebben en blies 1,82 promille. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken en zal zich later mogen verantwoorden bij de politierechtbank.

17 fonkelnieuwe wagens lopen schade op

Een ware ravage dus. Niet enkel de VW Golf liep zware averij op, de toonzaal was gevuld met 17 nieuwe wagens. Enkele liepen zware schade op, anderen wat lichtere maar werkelijk iedere wagen is beschadigd. “Ik kreeg melding van de alarmcentrale en wist meteen dat er iets aan de hand was” zegt zaakvoeder en oprichter van de zaak Geert Serneels. “Het systeem gaf met enige interval alarm in verschillende zones. Dan weet je meteen dat het geen vals alarm is. Toch toen ik even later aankwam was het wel even schrikken”. Voor Geert is het niet het eerste incident. Een jaar of 15 geleden reed er als eens eentje rechtdoor, tot in de toonzaal maar toen was de schade niet zo groot. Ook al eens een inbraak en diefstal van airbags, maar dit....

“De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Enkele wagens waarop de VW Golf inreed liepen aanzienlijke schade op. De rondvliegende glasscherven maakten zowat op elke wagen wel lakschade. Zelfs tot in de bureelruimtes toe lag er glas. Fijn is dit natuurlijk niet maar gelukkig liep er geen enkele wagen van onze klanten schade op”.

Toch kerst

Geert is de brandweerlui en de arbeiders van de stad dankbaar. De schade aan de garage is niet echt te herstellen met een ‘nieuw raampje’ zegt Geert. Zeker nu bij de feestdagen is het niet eenvoudig om nog iemand te vinden. Gelukkig hebben brandweer en enkele arbeiders van de technische dienst tot in de late uren aan het werk geweest om alles dicht te timmeren. Ook de beveiliging is terug in orde. Verder hebben we familie en vrienden zitten optrommelen om deze ochtend alles op te ruimen. Zo kan ons personeel en wijzelf toch nog genieten van de kerst” besluit Geert.