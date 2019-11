Dronkaard uit veiligheid nachtje opgesloten in cel Kristien Bollen

20 november 2019

18u19 0

Op de Pastoor Dergentlaan ter hoogte van het Damiaaninstituut in Aarschot merkte politie in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.15 uur een man op die zwalpend over de straat liep. Hierbij hinderde hij ook nog eens het verkeer en vormde op die wijze een gevaar. De 21-jarige man uit Aarschot had duidelijk te diep in het glas gekeken. Ook voor zijn eigen veiligheid werd hij een nachtje in de cel ter ontnuchtering opgesloten