Drie studenten aan de slag bij de stad op Youca Action Day Kristien Bollen

17 oktober 2019

18u27 1 Aarschot De jongeren die deelnamen aan Youca Action Day hoefden vandaag niet naar school. Geweldig, toch? Al was het geen dagje thuisblijven. Eén dag lang draaiden ze mee in het beroepsleven. Tegelijkertijd steunden ze het goede doel. Hun loon van 55 euro ging immers naar een jongerenproject in Guinee en twee projecten in België zelf. Een mooi initiatief waaraan de stad Aarschot graag deelnam. De stad zette drie studenten aan het werk.

Werkervaring opdoen voor het goede doel

Youca Action Day wil jongeren de kans geven om zich te ontplooien en werkervaring op te doen voor het goede doel. Elke student die deelneemt, verdient 55 euro. Als je weet dat er meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren deelnemen, is de rekensom snel gemaakt. Hun loon gaat naar een jongerenproject van Trias in Guinee en twee Belgische initiatieven, namelijk ‘Molenbeek Rebels Basketball’ en de jongerenwerking van het Adviescentrum Migratie.

Stad Aarschot doet mee

In totaal gingen drie studenten aan de slag bij de stad Aarschot. Eén van hen hielp een handje in de bib, een andere studente ging aan de slag in jeugdcentrum De Klinker en de derde studente draaide een dagje mee bij de dienst Communicatie. Zij werkte onder andere mee aan dit persbericht.

Ervaring

Thiemke Lien Verlinden, studente bij de dienst Communicatie is alvast een ervaring rijker. “Ik vind het heel tof dat ik zelf op pad mocht om interviews van de andere studenten af te nemen en er achteraf een persbericht over te schrijven”. Belle Pauwels, studente bij jeugdcentrum De Klinker: “In deze job kan ik mijn creativiteit kwijt door spelletjes en knutselwerkjes voor kleuters te bedenken.”