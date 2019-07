Drie gezinnen getroffen door inbraak Kristien Bollen

01 juli 2019

20u11 2

Bewoners van een huis op de Rillaarsebaan in Aarschot stelde zondagochtend rond 6.55 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Via een openstaand raam konden dieven de woning binnen dringen. Er werd een rugzak met inhoud gestolen. Rond 9 uur stelden bewoners van de bergstraat in Gelrode vast dat dieven via een kelderraam de woning waren binnen gedrongen. Enkel de kelder bleek doorzocht, op het eerste zicht werd niets gestolen. Wat later, rond 10.25 uur stelden bewoners wat verderop in de straat ook een inbraak vast. Dieven forceerden een schuifraam ; er werd een computer en een camera gestolen.