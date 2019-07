Drie evenementen in het stadspark Geert Mertens

15 juli 2019

19u00 2 Aarschot Het stadspark van Aarschot is op 20, 21 en 23 juli de ‘place to be’. Op vier dagen tijd is het park het decor van maar liefst drie evenementen. ‘Jazz in het park’ en ‘Roots in het park’ zorgen in het weekend voor de muzikale noot. De regionale televisiezender ROB organiseert tot slot een zomervertelling.

“Toegankelijke muziek in een feeëriek kader met een hapje en een drankje, dat is Jazz in het park”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “In de kiosk van het stadspark brengen drie jazzbands zwoele jazztunes. Niet alleen de jazzliefhebber, maar ook de toevallige passant kan er genieten van een gezellige avond vol rustige muziek. Met de eerste editie van Jazz in het park op zaterdag 20 juli om 18 uur zetten we als stad ook de feestelijkheden in voor de Nationale Feestdag.”

De dag nadien pakt Roots in het park uit met lokaal talent en internationale toppers. “Ook de allerkleinsten komen aan hun trekken, want er is een speelweide voorzien. Bij de Nationale Feestdag horen natuurlijk ook frietjes. De vijfde editie van dit gezellige parkfestival start om 13 uur. Na afloop is er een afterparty in café De Oude Tijd.” Op de affiche staan achtereenvolgens Black Label, DC Snakebuster, Hillbilly Rawhide (uit Brazilië), Sinners & Saints (USA) en Carrie Nation and the Speakeasy (USA).

Na een dagje recupereren strijkt ROB-tv neer in het stadspark met haar zomervertelling, een gezellige en kleinschalige vertelavond voor alle leeftijden. ‘Foute Vriend’ Jeron Dewulf stelt er alles wat je op je 40ste hoort te zijn, in vraag. Breng gerust je eigen stoeltje, picknickdeken en eten en drinken mee. De vertelling begint om 19.30 uur.

Meer info op www.hetgasthuis.be/zomervanaarschot. De toegang is gratis.