Exclusief voor abonnees Dorp reageert vol ongeloof op geweldadige inbraak Brasserie de Kiezel; daders van amper 14 en 17 blijken geen watjes Kristien Bollen

27 november 2019

20u16 10 Aarschot In de nacht van maandag op dinsdag braken twee jongeren in in brasserie De Kiezel langs de Diestsesteenweg in Rillaar. De 51-jarige medezaakvoerder Peter Geens betrapte de dieven op heterdaad. Het duo liet zich niet zomaar doen en met een ijzeren stok sloegen ze Peter een open schedelbreuk waarna ze wegvluchtten. De politie kon de twee snel inrekenen, ze blijken amper 14 en 17 jaar. De minderjarige daders bekenden de feiten en zitten intussen in een jeugdinstelling. In het dorp heerst ongeloof en verontwaardiging. De daders zijn van hetzelfde dorp en wonen op een boogscheut van het slachtoffer. “Dit had nooit mogen gebeuren” klinkt het bij de dorpsbewoners, “Laten we hopen dat er nu een eind aan komt aan die hangjongeren”.

Het gespreksonderwerp van de dag, de zinloze aanval op Peter. Zowat iedereen in het dorp leeft mee en hoopt dat de man snel en volledig zal herstellen. Voor de daden heeft niemand echt woorden. “Dit gaat gewoon te ver”, klinkt het. Zowat iedereen in het dorp weet intussen ook wie de (zeer) jonge daders zijn. Al durft men niet hardop hun namen uitspreken, schrik voor eventuele gevolgen. “De oudste van de twee is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Enige tijd geleden heeft die hier nog in een café op het dorp gewerkt, al was het maar voor even want hij ging er met het geld vandoor”, weet men over de 17-jarige D.F. die nog zeven broers en zussen heeft, te vertellen.

