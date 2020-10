Doorbreek mee het taboe over geestelijke gezondheid Kristien Bollen

01 oktober 2020

17u24 8 Aarschot Van 1 tot 10 oktober zetten we geestelijke gezondheid in de kijker. Tien dagen lang verschijnen er in Aarschot aanmoedigende spreuken in etalages en op vensters. Doe mee en tover een glimlach op het gezicht van voorbijgangers.

“Dit jaar is het een bijzondere editie van de tiendaagse geestelijke gezondheid. De invloed van het coronavirus op ons mentaal welbevinden is enorm: het spreekt ieders veerkracht aan. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats. We willen het woord ‘samen’ in onze slogan extra benadrukken. Tussen 1 en 10 oktober zien we graag zo veel mogelijk aanmoedigende spreuken in het Aarschotse straatbeeld” zegt schepen van welzijn, Nicole Van Emelen.

Spreuken op etalages

Heel wat handelaars doen mee aan deze actie en kleven van 1 tot 10 oktober een raamsticker op hun etalage. Het gaat om deugddoende boodschappen, fijne woordspelingen, spreuken die het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker zetten.

Slogans op vensters

Maar de stad roept ook op aan alle inwoners om een spreuk op hun venster te schrijven. Wil jij mee voor een glimlach op het gezicht van voorbijgangers zorgen? Wil jij mee andere inwoners over hun mentale gezondheid laten nadenken en op een ludieke manier ingaan tegen het taboe dat nog steeds rust op (problemen met) geestelijke gezondheid? Schrijf dan in krijtstift een leuke spreuk op je raam met #samenveerkrachtig. Nog tips nodig voor leuke spreuken? Surf dan eens naar deze site.

De coronacrisis heeft ieders leven stevig door elkaar geschud. Ook mentaal valt de situatie zwaar: sommigen verloren hun job, vielen zonder sociaal netwerk, moesten afscheid nemen van dierbaren... Met stress, angst, eenzaamheid tot gevolg. De toekomst is voor velen onzeker, mensen hebben nood aan een houvast. Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde een website. Deze website zet je op weg om mentaal fit te blijven, in coronatijden én daarbuiten. Met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.

Voel je je niet goed en merk je dat je er niet (meer) alleen uitgeraakt? In dat geval zullen de tools op deze website niet volstaan en schakel je best je huisarts in. Hij/zij verwijst je indien nodig door naar de geschikte organisatie of persoon. Via de site www.checkjezelf.be vind je ook informatie over organisaties waar je terecht kan voor meer uitleg of een (digitaal) gesprek.