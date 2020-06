Door corona geen kamp voor kinderen uit kansarme gezinnen maar de stad belooft alternatieven DDH

11 juni 2020

18u17 3 Aarschot Het kinderkamp voor kinderen uit kansarme gezinnen van de vzw Brotherhood in Aarschot gaat dit jaar niet door. De verantwoordelijken beslisten om het af te gelasten aangezien ze de nodige extra veiligheidsmaatregelen niet kunnen organiseren. “Ik heb er van wakker gelegen maar we krijgen dit echt niet rond”, zegt Robert Grandjean (73), ook wel de vava van de vzw genoemd. Volgend jaar komt er in elk geval een groot kamp waar meer kinderen aan kunnen deelnemen dan anders en de stad belooft voor dit jaar alternatieven.

De 21ste editie van het gratis kamp stond gepland in augustus maar gaat dus niet door. “We hebben lang overlegd maar het is echt niet haalbaar. Er is bijvoorbeeld geen stromend water aanwezig in de toiletten. De ontsmettingsgel hadden we nog wel gekregen van de stad maar ook de bubbel van 50 voor kampen is een probleem voor ons. We hebben elk jaar zo’n 50 kinderen maar tel daar de vrijwilligers bij en het kookteam en dan zitten we al snel aan 70 mensen. Het terrein is niet groot genoeg om daar 2 afzonderlijke bubbels te maken en bovendien hebben we ook geen 2 afzonderlijke sanitaire blokken, wat eveneens een vereiste is. Het is echt met heel veel pijn in het hart maar dit was niet haalbaar. Ook de vrijwilligers die elk jaar hun vakantie hiervoor opofferen zijn er niet goed van maar het is niet anders”, legt Robert uit.

Die kinderen hebben al heel weinig gehad in deze coronatijden en nu kunnen wij hen ook geen vakantie geven. Dat vreet toch wel een beetje aan mij Robert Grandjean, vzw Brotherhood

Deze zomer wil hij gebruiken om samen met anderen het terrein op te knappen en volgend jaar wil hij een groot kamp organiseren voor meer dan de 50 kinderen die jaarlijks meegaan. “Je zou verbaasd zijn hoeveel armoede er in de buurt is en door de coronacrisis zal het er niet op beteren. Zo hebben we al kindjes gehad die op het kamp verschijnen met schoenen die veel te klein zijn of waarvan de ouders geen luchtmatras kunnen betalen. Hartverscheurend is dat. Gelukkig gaan we al jaren mee en hebben we intussen een reserve kunnen aanleggen van schoenen, kledij en allerlei andere spullen. Als we mensen kunnen helpen en die kinderen wat geluk kunnen geven, ga ik als een gelukkig man slapen. Dat zal dit jaar dus niet gebeuren en dat betreur ik ten zeerste. Weet je wat ik het ergste vind? Die kinderen hebben al heel weinig gehad in deze coronatijden en nu kunnen wij hen ook geen vakantie geven. Dat vreet toch wel een beetje aan mij maar volgend jaar maken we het dubbel en dik goed”, besluit Grandjean.

Stad zoekt alternatieven

Schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a) betreurt dat het kamp niet doorgaat maar belooft alvast alternatieven te voorzien. “Ik heb met de burgemeester al samengezeten en we gaan ervoor zorgen dat kinderen uit kansarme gezinnen toch iets krijgen deze zomer. Wat precies moeten we nog bekijken maar we willen hen iets geven. Het zou echt erg zijn indien ze niets hebben om naar uit te kijken.”