Gesponsorde inhoud Dj’s spelen set op Toeristentoren voor overleden broer en als steun voor elk corona-slachtoffer DDh

10 juli 2020

15u48 0 Aarschot Drie Aarschotse dj’s brengen zaterdag een eerbetoon aan een overleden vriend en broer van een van hen bovenop de Toeristentoren in Herentals. Ze doen dat met een dj-set en willen hiermee een hart onder de riem steken van “iedereen die het moeilijk heeft in deze coronatijden”. Wie een verzoeknummer wil aanvragen kan dat doen via hun facebookpagina.

Lennert Van Looveren of DJ Level (22 jaar), dJ Anera die geboren werd als Nick Andries (23 jaar) en Toby Wellens, aka dj Artec (22), brengen dit weekend een huldebetoon aan Kenneth Andries, de broer van dj Anzera die op 21 jarige leeftijd overleed aan leukemie. “We willen niet alleen eer betuigen maar ook iedereen die het nu moeilijk heeft moed inspreken. Vierentwintig meter boven de grond spelen we samen een dj-set die we integraal online gaan streamen. Wie een verzoeknummer wil aanvragen om een vriend, familielid of zorgverlener moed te geven, kan terecht op de Facebookpagina van DJ Artec. Muziek kan mensen weer hoop geven en dat weten we zelf helaas uit ervaring. Een paar maand geleden hebben we afscheid moeten nemen van Kenneth en we weten dus hoeveel troost je uit muziek kan halen” klinkt het bij Toby Wellens.

Voor onze beste kameraad

Hij is, samen met zijn vrienden, gebeten door muziek en draaischijven. “Kenneth was mijn beste kameraad. Hij heeft lang gestreden tegen leukemie en onderging ook een longtransplantatie. Net als bij coronapatiënten was ademen en voldoende zuurstof binnenkrijgen voor hem niet vanzelfsprekend. Toch was Kenneth altijd positief, elke dag weer opnieuw, onvoorstelbaar eigenlijk. Muziek was voor hem zeer belangrijk en het hielp hem om toch optimistisch te blijven doorgaan. ‘Don’t you worry child’ van Swedish House Mafia was een van zijn favoriete nummers, dus dat moet zeker in onze playlist. Die zuurstof en hoop willen we met onze dj-set en muziek ook geven aan iedereen die in deze lastige coronatijd een dosis moed nodig heeft”, legt Toby uit.

Music is hope

Een avondje dansen in discotheken of op festivals een set brengen zit er voorlopig niet in en ook de dj’s voelen dat. “De evenementensector heeft het zwaar maar we willen met ons optreden positieve vibes de wereld insturen. ‘Music is hope’ is de boodschap die we aan iedereen willen verkondigen”, zeggen ze alle drie. Het trio zal voor hun stunt al hun materiaal 112 treden de hoogte inslepen, tot op het bovenste platform van de Toeristentoren in Herentals. “Ik denk dat dit sowieso een record wordt in de regio. We hopen dat Kenneth het leuk vindt daar ergens hoog tussen de wolken maar vooral ook dat andere mensen kracht putten uit ons initiatief”, besluiten ze gezamenlijk. Wie een nummer wil aanvragen kan een bericht posten op de facebookpagina van dj Artec waar je de live streaming ook kan volgen. Het trio wil alvast alles vastleggen met camera’s en een drone.