Dit jaar geen bloemen langs de bermen want die werden te vroeg gesnoeid DDH

16 mei 2020

21u43 0 Aarschot Groen Aarschot hekelt het feit dat de bermen in de stad te vroeg werden gemaaid waardoor er geen bloemen- en kruidenboeket langs de weg te zien is. Op de jongste gemeenteraad gaf het stadsbestuur ook toe dat dit niet had mogen gebeuren.

Naar eigen zeggen werd de partij op 7 mei gecontacteerd door wandelaars die opgeschrikt werden door bermmaaiers terwijl die normaal pas aan het werk gaan na 15 juni. “Mooie bermen met bonte kleuren van bloemen en grassen werden op één dag herschapen tot een groene woestijn. De bermen zullen langer dan één dag nodig hebben om te herstellen. We kunnen een streep trekken door een weelde van bloemen volgend jaar maar eerder geprikkeld worden door netels”, zeggen Groen Aarschot raadsleden Betty Kiesekoms, Petra Van Lommel en Thomas Salaets in koor.

Volgens de partij bepaalt het bermdecreet dat je pas mag maaien na 15 juni en verwittigden ze op 7 mei meteen de bevoegde schepen. “Helaas bleef men bermen maaien tot 13 mei. Aarschot is nu op de meeste plaatsen geschoren. Om veiligheidsredenen mag de rand van de weg vroeger gemaaid worden maar door de rest pas te maaien na 15 juni krijgen bloemen en planten de kans uit te zaaien en dat zal nu niet gebeuren. Dat heeft gevolgen voor de diversiteit van de begroeiing volgend seizoen, wat dan weer gevolgen heeft voor insecten en bijen. De stad heeft de ambitie om een groene stad te worden, zoals vermeld in de mooie brochure over het meerjarenplan, maar dit is een spijtige stap achteruit”, gaan de Groen Aarschot raadsleden verder. Ze vragen aan de schepen van leefmilieu om bij de gunning van het bermbeheer strengere voorwaarden te stellen en degelijke afspraken te maken zodat ”effectief stappen in de richting van een groen Aarschot worden gezet”.