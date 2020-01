Dieven stelen grasmachine en zitmaaier Kristien Bollen

20 januari 2020

Een bewoner van een huis in de Groenstraat in Aarschot stelde zondag rond 13.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het tuinhuis. De daders gingen aan de haal met een grasmachine en een zitmaaier. Het slachtoffer deed aangifte van de diefstal bij politie.