Dieven stelen gereedschap uit speeltuin Kristien Bollen

19 februari 2020

In de speeltuin aan de Bekaflaan in Aarschot stelde men dinsdag rond 13.20 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het opslaggebouw. Daaruit werden een vijftal elektrische gereedschapstoestellen gestolen. Uit het tuinhuis werd ook nog een motor voor een springkasteel gestolen.