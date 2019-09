Dieven stelen geld uit groothandel Kristien Bollen

30 september 2019

In een groothandel in de Pastoor Dergentstraat in Gelrode bij Aarschot trad zondagnacht rond 3.15 uur het alarm in werking. Bij nazicht door eigenaar en politie bleek dat er effectief was ingebroken. Dieven forceerden een raam om de zaak binnen te dringen. In bureelruimten bleken kasten doorzocht. de dieven gingen aan de haal met wat cash geld. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.