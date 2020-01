Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

14 januari 2020

17u29 0

Bewoners van een huis in de Molenstraat in Rillaar stelden bij hun thuiskomst maandagnamiddag rond 14.30 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De achterdeur van de woning vertoonde braaksporen ter hoogte van het slot. De daders raakten de woning niet binnen, het houtwerk liep echter wel wat schade op.