Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

23 januari 2020

18u56 0

Bewoners van een huis op de Liersesteenweg in Aarschot stelden bij hun thuiskomst woensdagavond rond 19.30 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. Aan een toegangsdeur was duidelijk braakschade zichtbaar, doch de daders raakten de woning niet binnen. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.