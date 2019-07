Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

15 juli 2019

17u27 0

Bewoners van een huis in de Echostraat in Aarschot stelde deze ochtend rond 8 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders forceerden telkens het cilinderslot van zowel de voor- als achterdeur maar raakten gelukkig de woning niet binnen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.