Dieven kunnen geen buit slaan in loods Kristien Bollen

17 maart 2020

17u52 0

Een bewoner van een huis in de Tieltsebaan in Aarschot stelde maandagnamiddag rond 17 uur vast dat dieven ingebroken hadden in de achterliggende loods. De daders plaatsten enkele paletten tegen de zijkant om op het dak te kunnen klimmen waar ze een lichtkoepel verwijderden om de loods binnen te dringen. Op het eerste zicht werd er echter niets gestolen.