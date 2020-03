Dieven gaan aan de haal met fiets uit stalling Kristien Bollen

18 maart 2020



Een bewoonster van een appartement in de Vestingstraat stelde dinsdag rond 10 uur vast dat dieven haar fiets gestolen hadden. De 76-jarige dame had haar fiets in de stalling naast het appartementsgebouw geplaatst. De dame deed aangifte van de diefstal.