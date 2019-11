Dieven dringen woning binnen via veranda Kristien Bollen

04 november 2019

Bewoners van een huis in de Vennestraat in Aarschot stelde bij hun thuiskomst zondagavond rond 20.35 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden de deur van de veranda om de woning binnen te dringen; Het huis werd doorzocht; op het eerste zicht was niet meteen duidelijk wat er precies gestolen werd. Het technisch labo kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname, de politie onderzoekt de zaak verder.