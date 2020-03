Dieven dringen tuinhuis binnen Kristien Bollen

09 maart 2020

16u54 2

Bewoners van een huis in de Dubbeekstraat in Aarschot stelden zondag rond 10.20 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het tuinhuis. De deur bleek geforceerd, op het eerste zicht werd er echter niets gestolen.