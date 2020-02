Dieven breken tuinhuis binnen Kristien Bollen

28 februari 2020

17u08 2

De bewoners van een huis in Huiskens in Aarschot stelden donderdagochtend rond 9 uur vast dat dieven ingebroken hadden in hun tuinhuis. De daders sloegen het glas van de deur stuk om binnen te dringen, op het eerste gezicht werd er niets gestolen.