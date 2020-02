Dieven breken binnen in leegstaande woning Kristien Bollen

26 februari 2020

18u08

De eigenaar van een woning in de Oosterwijklaan in Aarschot stelde dinsdag rond 16.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden een raam aan de achterzijde. Het tijdelijk onbewoonde huis was echter volledig leeg, de daders moesten dus noodgedwongen met lege handen afdruipen.