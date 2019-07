Dief steelt winkelkar uit wassalon Kristien Bollen

31 juli 2019

In een wassalon in de Gasthuisstraat in Aarschot stelde men dinsdagnamiddag rond 17.20 uur vast dat een dief een winkelkar gestolen had. Helaas werd de dief gefilmd door de camerabewaking. De beelden werden overgemaakt aan politie, die kon de dader intussen identificeren en voert verder onderzoek.