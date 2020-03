Dief met pruik wandelt op klaarlichte dag langs achterdeur restaurant binnen en gaat aan de haal met vierduizend euro Kristien Bollen

02 maart 2020

18u43 8 Aarschot In Gelrode bij Aarschot is zondag op klaarlichte dag een dief restaurant Vital binnengedrongen. De man, gehuld met een pruik, ging via de achterdeur de zaak binnen en ging meteen naar de privé-vertrekken en kon daar vierduizend euro buit maken. De dader, die ook duidelijk te zien is op camerabeelden, vluchtte vervolgens via het plat dak en sprong naar beneden. Een dame die vuilnis buiten zette, zag de man nog net wegvluchten. De politie onderzoekt de zaak.

In het restaurant draait men volop de middagshift als de dief het restaurant Vital in Gelrode aan de Aarschotsesteenweg via de achterdeur binnendringt. Slechts vier minuten later vlucht hij via het plat dak en vlucht hij met zijn wagen. Niemand in het restaurant merkte iets op; wel zag een dame die net vuilnis buiten zette de dader wegvluchten. Ze kon een gedeelte van de nummerplaat noteren.

Niet meteen beseft

“De dame die net een vuilniszak naar de container bracht, zag nog hoe de man van het dak afsprong”, vertelt Sara Blomme (33), zaakvoerster van het restaurant. “Die liep vervolgens weg naar zijn auto hier op de parking. Eerst had ze niet door wat er juist gebeurde maar vond het toch vreemd en dacht eraan om de nummerplaat te controleren. Helaas ging het heel vlug en kon ze deze niet goed zien, ze heeft maar twee cijfers kunnen noteren. De wagen was een donkerkleurige Audi A3 of A4.”

Op de hoogte

Volgens Sara was de dief ook duidelijk goed op de hoogte. “De man ging meteen naar de bureelruimte, hoewel de zaak eerder een doolhof is; zeker voor een onbekende. Ook moet je het al durven om hier zomaar achteraan binnen te stappen. Je komt meteen in een kleine gang met aan de ene kant de keuken, de andere kant een trap. Zeker als de zaak op volle toeren draait is het bijna onmogelijk om daar niet op iemand van de tien personeelsleden te lopen. De bureelruimte is op het bovenste verdiep. Dat wist de dader wel degelijk. Heel de diefstal duurde amper vier minuten. Op zijn minst vinden we dit vreemd. Is die misschien door iemand getipt ? We weten het niet, maar het voelt wel raar en onbehaaglijk aan.”

Nog op andere plaats geprobeerd

De dief heeft diezelfde dag nog geprobeerd om in een andere zaak toe te slaan. “Via Facebook heb ik van collega’s vernomen dat hij voor hij naar hier kwam in restaurant het Kloosterhoeve in Rotselaar is geweest. Daar heeft hij naar het toilet gevraagd. Toen hij van het wc kwam is hij vertrokken. Op de beelden hebben ze hem herkend aan de pruik en de vooruitstekende kin. Ik denk wel dat hij ook daar de intentie had om toe te slaan maar zal er niet direct een deur gevonden hebben”, zegt Sara.

Oudere man

Sara herkent niet meteen de man op de beelden, maar het is volgens haar een oudere man. “We hebben de beelden ontelbare keren bekeken. Onder zijn pruik zie duidelijk grijze haren onderuit komen. Verder heeft hij een grijs baardje en draagt een bril. Ook droeg hij een broek van het merk Armani.”