Deze zomer in Aarschot op zoek naar ‘Schatten van Vlieg’ DDH

07 juli 2020

18u42 0 Aarschot In Aarschot kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar deze zomer op schattenjacht in de stedelijke openbare bibliotheek en het stedelijk museum.

“In de ‘Schatten van Vlieg’ verstopt Vlieg deze zomer schatkisten in heel Vlaanderen en Brussel. De kinderen kunnen op zoek naar één (of meer) van de 300 Schatten en verkennen op die manier een klinkend parcours. Wanneer ze een schatkist vinden, krijgen ze een klankboekje vol spelletjes en maken ze kans op een familieweekend. Alle jonge schattenjagers krijgen grappige tips en leerrijke zoek- en doe- opdrachten die hen naar de schatkist van Vlieg zullen leiden. Je start je zoektocht best eerst in het museum”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) uit.

Aangezien de speurtocht doorgaat op twee locaties kan je maar op bepaalde dagen en uren deelnemen, met name op dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 13 tot 16.30 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 14 tot 16.30 uur. Meer informatie krijg je bij de bibliotheek op het nummer 016/56.86.05 of door een mail te sturen naar bibaarschot@bibliotheekaarschot.be.

Meer informatie vind je trouwens ook op de website van Vlieg.