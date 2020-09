Deur van leegstaand pand ’s nachts in brand gestoken



07 september 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag 5 september stak rond 2 uur een onbekende de deur van een leegstaand pand op het kruispunt van de Liersesteenweg en Oude Mechelsebaan in Aarschot in brand. De onbekende zou doeken hebben gepropt tussen de deurstijl van de zijdeur die is gelegen aan de Oude Mechelsebaan en stak die in brand. Een vrouw kwam melding maken van de brand tijdens een verkeerscontrole van de PZ Aarschot op de Liersesteenweg. De politie zag dat de zijdeur was vernield door de vlammen en dat er rookschade was in de achterliggende ruimte. De branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse. Het is duidelijk dat de brand werd aangestoken. De recherche van politiezone Aarschot onderzoekt de zaak.