Derde kinderboek van Wendy Janssens klaar Geert Mertens

10 april 2020

06u13 0 Aarschot Het derde kinderboek van schrijfster Wendy Janssens uit Aarschot is klaar: ‘Verhalen voor gevoelige oortjes 3'. Na de twee vorige delen, goed voor 6000 verkochte exemplaren, leek de inspiratie even op. De illustraties in het boek zijn van de hand van Katrien Benaets.

“Het boek is bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar en bevat opnieuw tien verhalen rond verschillende thema’s zoals je plek innemen, heimwee, omgaan met drukte en heftige emoties, angst voor monsters, jezelf lelijk voelen...”, zegt ze.

“Wat het boek zo uniek maakt, is dat na elk verhaal leuke verwerkingsopdrachten in staan. Dat kan gaan van vraagjes, het maken van tekeningen tot knutselwerkjes. Zo kom je als ouder of leerkracht heel wat te weten over de belevingswereld van het kind. Het biedt ook de mogelijkheid om op een veilige manier te praten over dingen die anders misschien moeilijk liggen.”

Ruim anderhalf jaar geleden leek haar inspiratie even op te zijn. “Maar in april vorig jaar kon ik opnieuw een eerste verhaal ‘vangen’”, zegt ze. “Er volgden snel negen andere verhalen. Exact een jaar later is het boek klaar.”

Op de website vind je ook heel wat gratis downloadbaar materiaal, inclusief liedjes. Ideaal om in scholen te gebruiken. Het boek telt 88 pagina’s en kost 20 euro. Bij elk boek krijg je gratis maanmeermintattoos. Voor meer info en bestellingen: www.verhalenvoorgevoeligeoortjes.com