Derde coronabesmetting in Sint-Jozefscollege in Aarschot. DDH

22 september 2020

17u59 0 Aarschot Het Sint-Jozefscollege in Aarschot moet afrekenen met een derde geval van een coronabesmetting. In welke klas de leerling zit behoort tot de privacy maar de school neemt, ook nu weer, alle maatregelen om de veiligheid te garanderen.

“Wij stelden al onze leerlingen en ouders in kennis dat het contactonderzoek door het CLB afgerond is. Net als vorige week moeten er geen klassen in quarantaine, maar gaat het om preventieve, individuele quarantaines. De leerlingen die thuis blijven, worden opgebeld via de laptop en volgen samen met hun klasgenoten op school les. Zo proberen we de uitval van lessen zo minimaal mogelijk te houden”, zegt directeur Mattias Paglialunga.

De directie dringt erop aan dat de veiligheidsvoorschriften niet alleen binnen, maar ook buiten de school maximaal worden gerespecteerd. “Ook ouders kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen door met hun kind het belang van de voorschriften te overlopen”, besluit Paglialunga.