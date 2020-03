Demerland bundelt de krachten tegen corona: triagepunten in Aarschot en Diest en 016/24.27.50 als centraal telefoonnummer



DDH

20 maart 2020

14u04 14 Aarschot De zes gemeenten en de huisartsen van Eerstelijnszone Demerland bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus en openen vanaf 20 maart om 12 uur triageposten in Aarschot en Diest. Bedoeling is de spoeddiensten te ontlasten.

Vanaf vrijdag 20 maart kunnen inwoners van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge bellen naar een centraal telefoonnummer ( 016 24 27 50) wanneer ze tekenen vertonen van besmetting met het coronavirus, dat wil zeggen wanneer je keelpijn hebt, moet hoesten, koorts hebt of ademhalingsmoeilijkheden ondervindt. Kortom wanneer je dergelijke klachten hebt van de bovenste- of onderste luchtweginfectie bel je sowieso eerst naar je huisarts maar indien die niet bereikbaar is bel je voortaan het nieuwe centrale nummer en niet de spoed. Wanneer je het nummer belt, kom je bij een arts terecht die zal oordelen of je veilig thuis kan blijven of eerder naar een van de triagepunten moet gaan waar je medisch onderzocht kan worden. De bedoeling is niet dat je uit eigen beweging naar die triagepunten stapt maar pas wanneer de huisarts of de arts van het centrale nummer je doorverwijst. Dat geldt trouwens ook voor de spoeddienst waar je evenmin uit eigen beweging heen gaat.

De verantwoordelijken wijzen er nogmaals op dat je ook niet zomaar in de wachtzaal van de huisarts mag gaan zitten maar telefonisch contact moet opnemen.

Het centrale nummer is overigens alleen bedoeld voor mensen die vrezen slachtoffer te zijn van het virus. Voor alle andere coronagerelateerde vragen kan je terecht op het federaal nummer 0800 14 689