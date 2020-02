Deelnemers moorddiner bepalen of huwelijk doorgaat of niet Kristien Bollen

09 februari 2020

Het spectaculaire moordspel met diner is volop aan de gang in zaal zaal ’t Rietlaer. “De deelnemers aan het diner zijn uiteindelijk gasten voor een huwelijksfeest”, verklaart organisator Bert Ceroft. “Maar iemand bleek niet helemaal akkoord te zijn met het huwelijk en huurde daarom wat leden van de maffia uit om het huwelijk te verhinderen. De deelnemers komen dus in twee groepen terecht, die van de maffia en die van de ceremoniemeester. Terwijl de gasten de hele avond kunnen eten en drinken moeten ze opdrachten uitvoeren om zoveel mogelijk dollars te verdienen. Wie van de twee groepen het meeste geld verzamelt, bepaalt of het huwelijk dus zal doorgaan. Al weten de gasten helemaal nog van niets”, verklaart Bert. “Voor de deelnemers is het precies alsof ze in een vier uur durende film zitten, uiteindelijk bepalen zij mee het scenario.”

Bij de deelnemers ook Marion Viane en haar zoon Joche Schoonders uit Sint-Niklaas. “Het is de eerste maal dat we aan zo een spektakel deelnemen, eigenlijk een cadeau voor mijn zoon zijn verjaardag. Vooral het mysterie hierin trekt ons aan. Pas bij het binnenkomen vernamen we dat we genodigden waren voor een huwelijk, verder weten we helemaal niet aan wat we ons mogen verwachten”.

Pas vanavond, rond 23.30 uur weten ze of er een huwelijk zal plaatsvinden.