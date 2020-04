Debuutsingle Less AUTRE met hulp van Jente Pironet Geert Mertens

06u00 0 Aarschot Less AUTRE heeft met ‘Le prix’ een debuutsingle gelanceerd. Het nummer gaat over de huidige coronatijden: eenzaam maar toch digitaal verbonden. De groep kreeg daarbij hulp van Jente Pironet. Hij verzorgt de backing vocals en speelt gitaar op het nummer. “Het is een cliché maar we leerden elkaar kennen op café”, zegt drummer Mattia Swinnen.

“Op een gegeven moment vroeg onze zanger Peter aan Jente om eens mee te komen zingen”, voegt hij eraan toe. “Op een blauwe maandag stond Jente plots op een repetitie. Er zijn dan nog repetities gevolgd in functie van een paar optredens waarop Jente kwam meespelen als gast. Die samenwerking verliep zo vlot dat hij besloot om een nummer mee te komen inzingen en spelen in The Butterfly Studio in Rillaar, waar we onze single opgenomen hebben.”

Less AUTRE is een Belgische band ontstaan in 2019. De leden zijn, naast drummer Mattia Swinnen en gitarist/zanger Peter Fias, Raf Hermans (MRRAY) op gitaar, Charles Guillaume Leroi op bas en Swie Grandjean (sax en percussie). De groep wisselt eigen nummers af met cultklassiekers van The Cure, The Doors en Serge Gainsbourg die een Franstalige bewerking kregen.

De single kan je terugvinden via streamingsdiensten waaronder Spotify, Deezer, Applemusic en iTunes.