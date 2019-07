De Romeo’s van de partij op 15de Fundays Kristien Bollen

03 juli 2019

In het weekend van 5, 6 en 7 juli is het één en al feest in Aarschot. Dan strijkt het Fundaysfestival weer neer op het plein aan de O.L.V.-kerk. Dit jaar is Fundays al aan zijn 15de editie toe en dat wordt gevierd met straffe artiesten en heel wat andere activiteiten.

Vlaanderen Feest

Fundays is het officiële Vlaanderen Feestprogramma van de stad Aarschot en één van de weinige festivals waar de toegang helemaal gratis is. Het festival staat garant voor drie dagen geweldige artiesten en vermaak. Zo kan je op vrijdag komen genieten van de Live Special van Paul Michiels. Zaterdag is het dan weer de beurt aan Level Six en Queen Forever. Op zondag sluiten De Romeo’s deze feesteditie op spetterende wijze af.

Meer dan enkel muziek

Het Fundaysfestival is meer dan de artiesten op het podium. Op zaterdag pakt Fundays uit met de grootste rommelmarkt van het Hageland en op zondag is er een heuse autoshow met oldtimers en getunede wagens. Zowel zaterdag als zondag is er ook weer het dartstornooi ‘Fundays Open’. Nieuw dit jaar is de straatanimatie van onder meer de Brassed Up-band en de Power Rangers.

Meer info

Ontdek alles wat Fundays Aarschot te bieden heeft op http://fundaysaarschot.be/index.html en Facebook.