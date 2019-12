De Klinker Club pakt uit met gratis topoptredens op Winterfeest Kristien Bollen

19 december 2019

11u36 0 Aarschot Ook deze winter wil De Klinker Club je verwarmen met een concertavond op locatie. Op vrijdag 27 december worden Mooneye en Jasper Erkens verwacht op Winterfeest. Vanaf 20 uur zorgen deze topartiesten voor een gezellige afsluiter van de avond in de Wintertent op de Grote Markt.

Dankzij Humo’s Rock Rally en De Nieuwe Lichting ontdekken we elk jaar nieuw Belgisch toptalent. Mooneye en Jasper Erkens zijn twee muzikale wonderen die Vlaanderen veroverden na hun deelname aan één van deze wedstrijden. Op vrijdag 27 december ontvangt De Klinker Club hen op de Grote Markt van Aarschot.

Jasper Erkens, die in 2008 de finale van Humo’s Rock Rally haalde, warmt de Wintertent op vanaf 20 uur. Hij bracht dit jaar zijn nieuwe EP ‘Innocent Desires’ uit. De nummers doen denken aan zijn eerdere werk waarmee hij bekendheid verwierf als singer-songwriter. Zijn vorige album ‘Drawing A Line’ bevat meer elektronische elementen. Zijn gevarieerde setlist zorgt voor een heel toegankelijk optreden.

Mooneye is de artiestennaam van Michiel Libberecht. Hij trad in het voorjaar van 2019 in de voetsporen van het Aarschotse Portland toen hij De Nieuwe Lichting won. Met zijn tijdloze songs, warme melodieën en catchy refreinen hoopt hij je hart te veroveren. Hij valt op dankzij zijn gouden stem. Zijn fijne popmuziek doet denken aan Beirut, Fleet Foxes, Neil Young en Roy Orbison. Op vrijdag 27 december zal deze jonge, maar grote artiest Winterfeest verwarmen vanaf 21 uur.

Meer info ?

Het programma vind je op www.deklinkerclub.be.